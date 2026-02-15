Газета
Главная / Политика /

Герасимов: ВС РФ взяли под контроль три населенных пункта под Красноармейском

Речь идет о селах Ровное, Рог и Гнатовка
Ведомости

Подразделения второй армии взяли под контроль населенные пункты Ровное, Рог и Гнатовку, примыкающие к Красноармейску с восточной стороны. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ Герасимов в ходе проверки выполнения боевых задач группировкой войск «Центр».

По словам Герасимова, в ходе доклада Верховному главнокомандующему Владимиру Путину 1 декабря о взятии Красноармейска была поставлена задача по разгрому подразделений ВСУ в районах восточнее города и в Димитрове. На сегодняшний день подразделения второй армии успешно выполнили эту задачу на восточном направлении, освободив три населенных пункта.

В самом Красноармейске продолжается проверка жилых кварталов и оказывается помощь местному населению, более 200 человек уже эвакуировано в безопасные районы. Пятая отдельная мотострелковая бригада 51-й армии ведет уничтожение формирований ВСУ, заблокированных в Димитрове, южная часть города уже освобождена и находится под полным контролем.

Герасимов отметил, что взятие Красноармейска стало важнейшим этапом в освобождении Донбасса, а личный состав действовал мужественно, проявляя инициативу и выбирая неожиданные для противника способы действий.

