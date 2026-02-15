Герасимов: ВС РФ взяли под контроль три населенных пункта под Красноармейском

По словам Герасимова, в ходе доклада Верховному главнокомандующему Владимиру Путину 1 декабря о взятии Красноармейска была поставлена задача по разгрому подразделений ВСУ в районах восточнее города и в Димитрове. На сегодняшний день подразделения второй армии успешно выполнили эту задачу на восточном направлении, освободив три населенных пункта.