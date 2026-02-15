Галузин: Россия готова обсудить с США внешнее управление ООН на Украине

Галузин: Россия готова обсудить с США внешнее управление ООН на УкраинеПодобные прецеденты бывали в рамках миротворческой деятельности организации
Россия на переговорах с США и европейскими странами готова обсуждать внешнее управление Украиной под эгидой Организации Объединенных Наций, заявил заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин.
Как напомнил дипломат в разговоре с ТАСС, в марте 2025 г. президент России Владимир Путин предложил ввести на Украине внешнее управление для проведения выборов в стране. По словам замглавы МИД, подобные прецеденты имели место в рамках миротворческой деятельности всемирной организации, и в целом Россия готова обсудить с США, европейскими и другими странами возможность введения в Киеве временного внешнего управления. Галузин пояснил, что такая мера позволит провести на Украине демократические выборы и привести к власти дееспособное правительство, с которым можно было бы подписывать мирное соглашение.
Как уточнил дипломат, единообразный механизм создания временных администраций формально не закреплен в ООН, а передача территорий под временное управление организации обычно предполагает несколько этапов и требует соблюдения ряда условий. Первым шагом должно стать достижение договоренностей между сторонами конфликта о передаче ООН полномочий по временному управлению.
Галузин добавил, что в последнее время идея введения внешнего управления на Украине в публичном поле фактически не обсуждается.