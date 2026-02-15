Галузин: Россия готова обсудить с США внешнее управление ООН на Украине

Как напомнил дипломат в разговоре с ТАСС, в марте 2025 г. президент России Владимир Путин предложил ввести на Украине внешнее управление для проведения выборов в стране. По словам замглавы МИД, подобные прецеденты имели место в рамках миротворческой деятельности всемирной организации, и в целом Россия готова обсудить с США, европейскими и другими странами возможность введения в Киеве временного внешнего управления. Галузин пояснил, что такая мера позволит провести на Украине демократические выборы и привести к власти дееспособное правительство, с которым можно было бы подписывать мирное соглашение.