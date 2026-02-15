Spiegel: переговоры с Зеленским в Мюнхене о финансировании Киева провалились

На встрече сторонников Украины с Зеленским на полях конференции в Мюнхене Германия также не смогла добиться одобрения своего предложения использовать $90 млрд из замороженных российских активов для закупки вооружений в США. Как отмечает Spiegel, Париж выступает против этой идеи, настаивая на том, чтобы замороженные средства направлялись в первую очередь на закупку оружейных систем европейского производства. Таким образом, европейские союзники до сих пор не нашли решения проблемы финансирования американских ракет Patriot.