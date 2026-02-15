Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Spiegel: переговоры с Зеленским в Мюнхене о финансировании Киева провалились

Ведомости

На Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский представил союзникам главную проблему Украины – нехватку ракет для ПВО, пишет Spiegel. Украинский лидер заявил, что для него нет ничего страшнее слов командующего ВВС о том, что зенитно-ракетные подразделения пусты.

По данным издания, несмотря на смену риторики Зеленского, который вместо резкой критики Европы сделал ставку на убеждение с помощью цифр и графиков, переговоры о финансировании провалились. Система PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), через которую европейские союзники по НАТО оплачивают американские пакеты вооружений, продолжает давать сбои, а ряд стран ЕС, включая Францию и Грецию, отказались оплачивать новые пакеты ПВО для Киева, что привело к остановке поставок на несколько недель.

Как сообщает Spiegel, провалилась и необычная инициатива министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, предложившего поставить пять ракет Patriot из арсенала Бундесвера в обмен на выделение партнерами еще 30 таких ракет.

На встрече сторонников Украины с Зеленским на полях конференции в Мюнхене Германия также не смогла добиться одобрения своего предложения использовать $90 млрд из замороженных российских активов для закупки вооружений в США. Как отмечает Spiegel, Париж выступает против этой идеи, настаивая на том, чтобы замороженные средства направлялись в первую очередь на закупку оружейных систем европейского производства. Таким образом, европейские союзники до сих пор не нашли решения проблемы финансирования американских ракет Patriot.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь