Spiegel: переговоры с Зеленским в Мюнхене о финансировании Киева провалились
На Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский представил союзникам главную проблему Украины – нехватку ракет для ПВО, пишет Spiegel. Украинский лидер заявил, что для него нет ничего страшнее слов командующего ВВС о том, что зенитно-ракетные подразделения пусты.
По данным издания, несмотря на смену риторики Зеленского, который вместо резкой критики Европы сделал ставку на убеждение с помощью цифр и графиков, переговоры о финансировании провалились. Система PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), через которую европейские союзники по НАТО оплачивают американские пакеты вооружений, продолжает давать сбои, а ряд стран ЕС, включая Францию и Грецию, отказались оплачивать новые пакеты ПВО для Киева, что привело к остановке поставок на несколько недель.
Как сообщает Spiegel, провалилась и необычная инициатива министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, предложившего поставить пять ракет Patriot из арсенала Бундесвера в обмен на выделение партнерами еще 30 таких ракет.
На встрече сторонников Украины с Зеленским на полях конференции в Мюнхене Германия также не смогла добиться одобрения своего предложения использовать $90 млрд из замороженных российских активов для закупки вооружений в США. Как отмечает Spiegel, Париж выступает против этой идеи, настаивая на том, чтобы замороженные средства направлялись в первую очередь на закупку оружейных систем европейского производства. Таким образом, европейские союзники до сих пор не нашли решения проблемы финансирования американских ракет Patriot.