Володин: в ЕС осознали, что остались на обочине политических процессов

«Финляндии никто и ничто не угрожало. Государство развивалось благодаря российским дешевым природным ресурсам и инвестициям. Сегодня нет ни первого, ни второго. Доедают то, что своровали у нашей страны и у граждан, которые купили там недвижимость и создали бизнес», – заявил Володин.