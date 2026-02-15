Володин: в ЕС осознали, что остались на обочине политических процессов
Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал заявления президента Финляндии Александера Стубба, сделанные на Мюнхенской конференции по безопасности, назвав их попыткой оправдаться перед собственными гражданами за провалы во внутренней и внешней политике. Об этом он написал в Telegram-канале.
Стубб анонсировал создание «самых сильных арктических сил» в составе НАТО, мотивируя это необходимостью предотвращать угрозу с российской стороны. При этом финский лидер признал, что Москва не собирается нападать на альянс. По словам Стубба, Россия «не решится испытать на прочность» ст. 5 устава НАТО о коллективной обороне.
По оценке Володина, подобная риторика свидетельствует о растущем осознании западными политиками своего положения на обочине глобальных процессов.
«Финляндии никто и ничто не угрожало. Государство развивалось благодаря российским дешевым природным ресурсам и инвестициям. Сегодня нет ни первого, ни второго. Доедают то, что своровали у нашей страны и у граждан, которые купили там недвижимость и создали бизнес», – заявил Володин.
По его мнению, Финляндия вступила в НАТО и поддержала Киев в надежде «поучаствовать в разделе России, как предлагал Байден, и захватить часть нашей территории». Как следствие, страна получила серьезные проблемы, которые в будущем будут только усугубляться.
По словам главы финского правительства Петтери Орпо, после завершения конфликта на Украине Россия продолжит оказывать существенное политическое влияние. Орпо также выразил мнение, что Москва якобы сконцентрирует военный потенциал вблизи финляндской границы и в Балтийском регионе.