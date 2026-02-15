Газета
Главная / Политика /

Силы ПВО уничтожили 88 украинских БПЛА за два часа

Ведомости

Дежурные средства ПВО 15 февраля с 7:00 до 9:00 мск перехватили и уничтожили 88 украинских беспилотников самолетного типа над территорией России. Об этом сообщает Минобороны.

Дроны были ликвидированы в небе над Астраханской, Брянской, Волгоградской областями, Адыгеей, Краснодарским и Ставропольским краями, а также в акваториях Черного и Азовского морей.

По данным Минобороны, с 23:00 мск 14 февраля до 7:00 мск 15 февраля дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 68 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Дроны были ликвидированы над акваториями Азовского и Черного морей, территориями Краснодарского края, Республики Крым, Курской области и Ставропольского края.

Массированной атаке подвергся Краснодарский край. В поселке Волна два человека получили ранения, там возникло несколько очагов возгораний.

