Австрийского прыгуна с трамплина дисквалифицировали на Олимпиаде из-за обуви
Австрийский прыгун Даниэль Чофениг был дисквалифицирован с олимпийского турнира по прыжкам на лыжах с большого трамплина из-за длины его обуви, которая превышала норму на 4 мм. Об этом сообщает AFP.
«К сожалению, я был наивен и не проверил размеры. Это крайне глупо с моей стороны. Но правила есть правила», – подчеркнул Чофениг (цитата по ТАСС).
На соревнованиях по прыжкам на лыжах с большого трамплина победил словенский прыгун Домен Превц.
Зимняя Олимпиада 2026 г. началась в Милане 6 февраля. Игры продлятся до 22 февраля. В них участвуют более 2800 спортсменов из свыше 90 стран. Российскую команду в нейтральном статусе представляют 13 спортсменов.