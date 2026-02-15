Бельгия в 2026 году планирует приобрести еще 11 истребителей F-35

Как отмечает издание, европейские заказы на F-35 остаются в силе, несмотря на геополитические разногласия между Европой и Вашингтоном по вопросам суверенитета Гренландии, безопасности в Арктике и миропорядка. Однако в декабре 2025 г. Швейцария была вынуждена сократить свой заказ на 36 самолетов из-за повышения цены на $610 млн, введенного американской стороной.