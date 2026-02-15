Бельгия в 2026 году планирует приобрести еще 11 истребителей F-35
Бельгия ведет переговоры с американской компанией Lockheed Martin о возможной сделке по приобретению 11 дополнительных истребителей пятого поколения F-35A, сообщает Breaking Defense.
«Мы хотим сделать F-35 максимально европейским, и здесь много возможностей и перспектив», – приводит издание слова министр обороны королевства Тео Франкена. По его словам, сборка самолетов должна производиться на авиабазе Камери в северной Италии, где уже осуществляется окончательная сборка итальянских и нидерландских F-35.
Министр провел встречу с генеральным директором Lockheed Martin Джимом Тайклетом и сообщил, что контракт на дополнительный заказ будет подписан уже в этом году.
Брюссель объявил о намерении приобрести около 12 новых истребителей в июле 2025 г. в дополнение к 34 самолетам, уже законтрактованным ранее. Бельгия получила 11 единиц из первой закупки, включая восемь, базирующихся на авиабазе Люк в Аризоне.
Как отмечает издание, европейские заказы на F-35 остаются в силе, несмотря на геополитические разногласия между Европой и Вашингтоном по вопросам суверенитета Гренландии, безопасности в Арктике и миропорядка. Однако в декабре 2025 г. Швейцария была вынуждена сократить свой заказ на 36 самолетов из-за повышения цены на $610 млн, введенного американской стороной.
На вопрос о готовности Бельгии принять потенциальное увеличение стоимости Франкен ответил уклончиво, подчеркнув, что речь идет о промышленной отдаче.