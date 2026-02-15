Газета
Системы ПВО за пять часов сбили 123 беспилотника над Россией

Ведомости

Средства противовоздушной обороны с 13:00 до 18:00 мск ликвидировали 123 беспилотника самолетного типа над регионами России. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Атаки со стороны Украины были отражены над Брянской, Калужской, Тульской, Курской, Орловской, Белгородской, Владимирской областями, а также над Московским регионом.

15 февраля мэр Москвы Сергей Собянин объявил об уничтожении 18 дронов, которые направлялись в сторону столицы. Он уточнил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Данных о пострадавших или повреждениях нет.

На фоне попыток атак «Росавиация» для обеспечения безопасности полетов ввела временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Нижнего Новгорода (Чкалов), а также московских «Домодедово» и «Внуково». Вечером ограничения во «Внуково» были отменены.

