Системы ПВО за пять часов сбили 123 беспилотника над Россией
Средства противовоздушной обороны с 13:00 до 18:00 мск ликвидировали 123 беспилотника самолетного типа над регионами России. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Атаки со стороны Украины были отражены над Брянской, Калужской, Тульской, Курской, Орловской, Белгородской, Владимирской областями, а также над Московским регионом.
15 февраля мэр Москвы Сергей Собянин объявил об уничтожении 18 дронов, которые направлялись в сторону столицы. Он уточнил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Данных о пострадавших или повреждениях нет.
На фоне попыток атак «Росавиация» для обеспечения безопасности полетов ввела временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Нижнего Новгорода (Чкалов), а также московских «Домодедово» и «Внуково». Вечером ограничения во «Внуково» были отменены.