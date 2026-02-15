Системы ПВО за пять часов сбили 123 беспилотника над Россией

На фоне попыток атак «Росавиация» для обеспечения безопасности полетов ввела временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Нижнего Новгорода (Чкалов), а также московских «Домодедово» и «Внуково». Вечером ограничения во «Внуково» были отменены.