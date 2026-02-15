Газета
Венгрия и Словакия попросили Хорватию разрешить транзит нефти из России

Венгрия и Словакия направили письмо министру экономики Хорватии с просьбой разрешить транзит российской нефти по Адриатическому нефтепроводу. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

По его словам, причиной запроса стала ситуация с нефтепроводом «Дружба», транзит по которому был приостановлен украинской стороной. «Киев по-прежнему не возобновляет транспортировку нефти по нефтепроводу "Дружба" по политическим причинам», – написал Сийярто, уточнив, что письмо составлено совместно с министром экономики Словакии Денисой Саковой.

В августе прошлого года Венгрия и Словакия уже сталкивались с перебоями поставок по «Дружбе» после атак украинских дронов на объект. В ответ Будапешт тогда запретил въезд командующему силами беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди, назвав удары по трубопроводу атаками на суверенитет страны.

15 октября 2025 г. глава МИД Сийярто заявил, что другие маршруты пока не смогут удовлетворить в полном объеме потребности Венгрии в нефти и газе, поэтому Будапешт не намерен отказываться от российского импорта, несмотря на давление со стороны ЕС и США.

