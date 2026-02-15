Венгрия и Словакия попросили Хорватию разрешить транзит нефти из России

15 октября 2025 г. глава МИД Сийярто заявил, что другие маршруты пока не смогут удовлетворить в полном объеме потребности Венгрии в нефти и газе, поэтому Будапешт не намерен отказываться от российского импорта, несмотря на давление со стороны ЕС и США.