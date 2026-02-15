Собянин рассказал об уничтожении еще одного беспилотника на подлете к Москве

О нейтрализации большого количества украинских дронов сообщало Министерство обороны. По данным ведомства, средства ПВО с 13:00 до 18:00 мск перехватили и уничтожили над разными регионами страны 123 дрона, а с 18:00 до 20:00 мск – 43.