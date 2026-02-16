Российские силы поразили склад ГСМ в Полтавской области

14 февраля в Минобороны заявили, что российские силы нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры на Украине. В ведомстве заявляют, что объекты используются в интересах ВСУ. Удар был также нанесен по центральной базе ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ и по местам хранения и запуска украинских беспилотников дальнего действия.