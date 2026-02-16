Газета
Главная / Политика /

Российские силы поразили склад ГСМ в Полтавской области

Ведомости

Российская армия поразила хранилище горюче-смазочных материалов (ГСМ) в Полтавской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Для удара войска беспилотных систем задействовали БПЛА «Герань». Склад ГСМ был поражен в районе населенного пункта Качаново.

14 февраля в Минобороны заявили, что российские силы нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры на Украине. В ведомстве заявляют, что объекты используются в интересах ВСУ. Удар был также нанесен по центральной базе ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ и по местам хранения и запуска украинских беспилотников дальнего действия.

Вечером 15 февраля средства ПВО перехватили 49 украинских беспилотников над Брянской, Калужской, Тульской, Рязанской областей и над территорией Московского региона, в том числе один, летевший на Москву.

