Кремль: Мединский останется главой делегации РФ по Украине
Помощник президента РФ Владимир Мединский останется главой российской делегации на переговорах с Украиной. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Мединский не участвовал в раундах в Абу-Даби, поскольку на встречах речь шла о вопросах безопасности, уточнил представитель Кремля.
17 февраля в Женеве должны состояться два раунда дипломатических переговоров – по Украине и Ирану. Российскую делегацию на трехсторонних переговорах в Женеве вновь возглавит помощник президента Мединский. Он представляет Москву на мирных переговорах с Украиной с начала конфликта в 2022 г.
Ожидается, что спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев в ближайшее время также проведет переговоры с представителями американской делегации в Женеве. Он возглавляет российскую часть рабочей группы Россия – США по экономическим вопросам.