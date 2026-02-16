17 февраля в Женеве должны состояться два раунда дипломатических переговоров – по Украине и Ирану. Российскую делегацию на трехсторонних переговорах в Женеве вновь возглавит помощник президента Мединский. Он представляет Москву на мирных переговорах с Украиной с начала конфликта в 2022 г.