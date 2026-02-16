Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Москва не согласна с заявлением о якобы отравлении Навального

Ведомости

Кремль негативно относится к заявлениям о якобы отравлении Алексея Навального. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на брифинге.

«Мы считаем их предвзятыми и ни на чем не основанными. И, собственно, мы их решительно отвергаем», – сказал Песков.

14 февраля Великобритания, а также некоторые страны Запада заявили, что в образцах с тела Навального якобы был обнаружен яд.

По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, заявление Запада о Навальном – это попытка отвлечь общественное внимание от файлов обвиненного в сексуальных преступлениях финансиста Джеффри Эпштейна. «Тема отравления ими прокачивалась на протяжении многих лет... Поэтому, чтобы зажевать файлы Эпштейна, они вбрасывают эту тему», – сказала Захарова в программе «Большая игра» на «Первом канале» (цитата по «РИА Новости»).

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь