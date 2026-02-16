Москва не согласна с заявлением о якобы отравлении Навального
Кремль негативно относится к заявлениям о якобы отравлении Алексея Навального. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на брифинге.
«Мы считаем их предвзятыми и ни на чем не основанными. И, собственно, мы их решительно отвергаем», – сказал Песков.
14 февраля Великобритания, а также некоторые страны Запада заявили, что в образцах с тела Навального якобы был обнаружен яд.
По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, заявление Запада о Навальном – это попытка отвлечь общественное внимание от файлов обвиненного в сексуальных преступлениях финансиста Джеффри Эпштейна. «Тема отравления ими прокачивалась на протяжении многих лет... Поэтому, чтобы зажевать файлы Эпштейна, они вбрасывают эту тему», – сказала Захарова в программе «Большая игра» на «Первом канале» (цитата по «РИА Новости»).