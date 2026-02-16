Клычков на встрече в Кремле подарил Путину деревянного зубра
Губернатор Орловской области Андрей Клычков на встрече с президентом России Владимиром Путиным вручил ему деревянную фигурку зубра. Об этом сообщили в Кремле.
Поводом для такого подарка стала тема развития популяции этих животных в регионе. По словам Клычкова, в Орловской области сформирована крупнейшая в Европе популяция зубров, насчитывающая 820 животных. Там есть четыре генетические линии, которые не позволяют вырождаться поголовью.
Глава региона отметил, что зубры стали одним из символов области и рассматриваются как региональный бренд. «Мы постараемся и дальше продвигать эту идею», – добавил Клычков, передавая сувенир. Президент поблагодарил губернатора за подарок и проделанную работу.
В ходе встречи также обсуждались вопросы социально-экономического развития Орловской области. Клычков сообщил о планах ввода в эксплуатацию ряда крупных объектов в 2026 г., включая студенческий кампус, медицинский центр и западный обход Орла.
Президент РФ обратил внимание на хорошие показатели валового регионального продукта (ВРП) в Орловской области. Оказалось, что по итогам 2025 г. ВРП составил там 108% в действующих ценах.