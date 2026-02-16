Газета
Рубио: США не намерены никого принуждать к урегулированию на Украине

Ведомости

США заинтересованы в окончании конфликта на Украине и готовы содействовать мирному процессу, но не намерены никого принуждать. Об этом госсекретарь США Марко Рубио заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Будапеште.

Рубио считает, что американцы – единственная нация на земле, которая, «по-видимому, может усадить обе стороны за стол переговоров».

«Мы не пытаемся принудить кого-либо заключить сделку, на которую никто не хочет идти. Мы просто хотим помочь им», – сказал госсекретарь (цитата по «РИА Новости»).

Очередной раунд трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию состоится между Москвой, Вашингтоном и Киевом 17–18 февраля в Женеве. 16 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что на встрече будет обсуждаться более широкий спектр вопросов по сравнению с Абу-Даби. В том числе речь пойдет о территориях.

Первые трехсторонние переговоры состоялись 23–24 января в Абу-Даби. Песков отмечал, что обсуждение набора сложных тем, связанных с урегулированием российско-украинского конфликта, на экспертном уровне уже можно считать прогрессом. Второй раунд состоялся там же 4–5 февраля. По словам представителя Кремля, два дня переговоров по Украине были конструктивными, но очень сложными.

