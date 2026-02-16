Рубио: США не намерены никого принуждать к урегулированию на Украине

Первые трехсторонние переговоры состоялись 23–24 января в Абу-Даби. Песков отмечал, что обсуждение набора сложных тем, связанных с урегулированием российско-украинского конфликта, на экспертном уровне уже можно считать прогрессом. Второй раунд состоялся там же 4–5 февраля. По словам представителя Кремля, два дня переговоров по Украине были конструктивными, но очень сложными.