Bloomberg: ЕС хочет провести выборы главы ЕЦБ до выборов президента Франции
Европейские чиновники задумались об ускорении процесса выбора преемника Кристин Лагард на посту главы Европейского центрального банка (ЕЦБ), чтобы не оставлять это решение новому президенту Франции, который сменит Эммануэля Макрона после выборов 2027 г., сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Поводом для обсуждений стала досрочная отставка главы Банка Франции Франсуа Виллеруа де Гало. Его уход означает, что назначение нового руководителя французского центробанка перейдет к Макрону, а не к потенциальному будущему президенту от крайне правых – Марин Ле Пен или Жордану Барделле. Изначально срок Виллеруа истекал в октябре 2027 г. – одновременно с мандатом Лагард, что давало бы следующему главе государства влияние на оба назначения.
Кроме того, в европейских столицах обсуждают возможность принять комплексное соглашение сразу по нескольким ключевым постам, включая должность президента ЕЦБ, главного экономиста и члена исполнительного совета регулятора.
Эксперты отмечают, что действующим правительствам ЕС было бы проще договориться при Макроне, чем при возможном президенте от партии «Национальное объединение», чьи представители ранее критиковали роль ЕЦБ и выступали с более радикальными предложениями по денежно-кредитной политике. В Брюсселе опасаются, что рост популярности крайне правых во Франции может повлиять на баланс сил в еврозоне и на независимость регулятора.
Среди потенциальных преемников Лагард называются глава ЦБ ФРГ Йоахим Нагель, глава центробанка Нидерландов Клаас Нот, а также руководитель Банка международных расчетов Пабло Эрнандес де Кос. По данным опроса экономистов Bloomberg, наиболее вероятным кандидатом сейчас считается Нот.
Формального графика назначения главы ЕЦБ нет. Предыдущие назначения происходили на основе политических соглашений между странами ЕС за несколько месяцев до вступления в должность кандидата.