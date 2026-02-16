Bloomberg: ЕС хочет провести выборы главы ЕЦБ до выборов президента Франции

Эксперты отмечают, что действующим правительствам ЕС было бы проще договориться при Макроне, чем при возможном президенте от партии «Национальное объединение», чьи представители ранее критиковали роль ЕЦБ и выступали с более радикальными предложениями по денежно-кредитной политике. В Брюсселе опасаются, что рост популярности крайне правых во Франции может повлиять на баланс сил в еврозоне и на независимость регулятора.