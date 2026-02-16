Газета
Главная / Политика /

Госдума отменяет заседания 24 февраля и 10 марта

Ведомости

Комиссия Госдумы по регламенту и обеспечению деятельности нижней палаты внесла проект постановления об отмене заседаний в четверг 19 февраля, а также вторники 24 февраля и 10 марта. Документ размещен в думской электронной базе.

Как правило, Госдума отменяет заседания, проходящие в четверг. Один из собеседников «Ведомостей» в Госдуме предположил, что отмена заседаний 24 февраля и 10 марта (во вторник) связана с предшествующими праздниками. И, соответственно, в дни отмененных пленарных заседаний проведут тестирование ПЦР и Совет Госдумы.

Последнее заседание Совета Госдумы состоялось сегодня, 16 февраля. На нем были определены порядки работы нижней палаты на 17, 18 и 19 февраля.

Согласно повестке прошедшего заседания, на 19 февраля запланированы выступления представителей фракций по актуальным социально-экономическим, политическим и вопросам, включенным по решениям Госдумы и Совета ГД 18 февраля.

