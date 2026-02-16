Зеленский ввел санкции против 10 спортсменов из России

18 апреля Зеленский подписал указ о введении персональных санкций в отношении 20 российских деятелей культуры и спорта. Ограничения будут действовать в течение 10 лет. Тогда в перечень добавили фехтовальщицу на саблях, двукратную олимпийскую чемпионку Софью Великую, боксера Дениса Лебедева, вице-президента Федерации гимнастики РФ Никиту Нагорного и др.