Главная / Политика /

Зеленский ввел санкции против 10 спортсменов из России

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против 10 российских спортсменов. Это следует из документа, опубликованного на сайте офиса украинского лидера. Указ основан на решении Совета национальной безопасности и обороны Украины.

В санкционный список лиц вошли борцы Евгений Байдусов и Имам Ганишов, боксер Федор Чудинов, лучница Светлана Гомбоева, президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович, саблистка Яна Егорян, тхэквондисты Владислав Ларин (олимпийский чемпион и чемпион мира) и Максим Храмцов, гимнастка Ангелина Мельникова, а также дзюдоистка Мадина Таймазова.

Введенные Киевом санкции включают блокировку активов на территории Украины, аннулирование лицензий и официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, а также прекращение торговых соглашений, культурных обменов и научного сотрудничества. Кроме того, спортсмены лишаются всех украинских государственных наград.

18 апреля Зеленский подписал указ о введении персональных санкций в отношении 20 российских деятелей культуры и спорта. Ограничения будут действовать в течение 10 лет. Тогда в перечень добавили фехтовальщицу на саблях, двукратную олимпийскую чемпионку Софью Великую, боксера Дениса Лебедева, вице-президента Федерации гимнастики РФ Никиту Нагорного и др.

