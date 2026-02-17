СМИ: частью украинских F-16 управляют пилоты из США и Нидерландов
Часть украинских истребителей F-16 пилотируют американские и нидерландские военные специалисты. Об этом сообщает Intelligence Online.
По данным издания, на Украине сформировали эскадрилью F-16, которая включает украинских, американских и нидерландских летчиков. Создание этого подразделения происходило в последние недели в условиях строгой секретности, чтобы обеспечить управление новыми самолетами. Эскадрилья играет важную роль в защите воздушного пространства над Киевской областью, пишет издание.
Среди американских пилотов есть ветераны боевых действий в Афганистане. Один из них недавно принимал участие в операциях на Ближнем Востоке, после чего присоединился к вооруженным силам Украины (ВСУ). С нидерландской стороны в состав эскадрильи вошли пилоты, прошедшие подготовку в элитных европейских авиационных школах, специализирующихся на современных тактических методах воздушного боя и высокотехнологичных операциях в воздухе.
Как уточняет Intelligence Online, западные пилоты заключили временные контракты с ротацией каждые шесть месяцев с возможностью продления. Они не имеют официальных воинских званий в украинской структуре и не включены в публичные списки.