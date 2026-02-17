СМИ: частью украинских F-16 управляют пилоты из США и Нидерландов

Среди американских пилотов есть ветераны боевых действий в Афганистане. Один из них недавно принимал участие в операциях на Ближнем Востоке, после чего присоединился к вооруженным силам Украины (ВСУ). С нидерландской стороны в состав эскадрильи вошли пилоты, прошедшие подготовку в элитных европейских авиационных школах, специализирующихся на современных тактических методах воздушного боя и высокотехнологичных операциях в воздухе.