Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

СМИ: частью украинских F-16 управляют пилоты из США и Нидерландов

Ведомости

Часть украинских истребителей F-16 пилотируют американские и нидерландские военные специалисты. Об этом сообщает Intelligence Online.

По данным издания, на Украине сформировали эскадрилью F-16, которая включает украинских, американских и нидерландских летчиков. Создание этого подразделения происходило в последние недели в условиях строгой секретности, чтобы обеспечить управление новыми самолетами. Эскадрилья играет важную роль в защите воздушного пространства над Киевской областью, пишет издание.

Среди американских пилотов есть ветераны боевых действий в Афганистане. Один из них недавно принимал участие в операциях на Ближнем Востоке, после чего присоединился к вооруженным силам Украины (ВСУ). С нидерландской стороны в состав эскадрильи вошли пилоты, прошедшие подготовку в элитных европейских авиационных школах, специализирующихся на современных тактических методах воздушного боя и высокотехнологичных операциях в воздухе.

Как уточняет Intelligence Online, западные пилоты заключили временные контракты с ротацией каждые шесть месяцев с возможностью продления. Они не имеют официальных воинских званий в украинской структуре и не включены в публичные списки.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её