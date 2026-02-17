Газета
Политика

Трамп назвал катастрофой загрязнение реки Потомак сточными водами



Масштабная экологическая катастрофа разворачивается в реке Потомак из-за прорыва канализационной трубы в Мэриленде. Это результат грубой некомпетентности местных лидеров-демократов, в частности губернатора Мэриленда Уэса Мура, заявил президент США Дональд Трамп в соцсети TruthSocial.

Трамп отметил, что прорыв канализационной трубы привел к сбросу в реку миллионов галлонов неочищенных сточных вод. По его словам, это следствие некомпетентного управления местными и государственными органами важнейшими системами утилизации отходов.

«Это тот самый губернатор, который не может восстановить даже мост. Очевидно, что местные власти не в состоянии адекватно справиться с этой катастрофой», – подчеркнул американский лидер. Трамп имеет в виду мост Фрэнсис Скотта Ки в Балтиморе, обрушившийся в 2024 г.

Трамп обвинил местных чиновников в некомпетентности в вопросах управления важнейшими системами утилизации отходов и заявил, что власти штата и местные органы не обратились за экстренной помощью. По его словам, теперь у федерального правительства «нет другого выбора, кроме как вмешаться». Глава Белого дома отметил, что поручил федеральным властям «немедленно обеспечить все необходимое управление, руководство и координацию для защиты Потомака, водоснабжения столичного региона и наших ценных национальных ресурсов в столице нашей страны».

