Трамп назвал катастрофой загрязнение реки Потомак сточными водами

Трамп обвинил местных чиновников в некомпетентности в вопросах управления важнейшими системами утилизации отходов и заявил, что власти штата и местные органы не обратились за экстренной помощью. По его словам, теперь у федерального правительства «нет другого выбора, кроме как вмешаться». Глава Белого дома отметил, что поручил федеральным властям «немедленно обеспечить все необходимое управление, руководство и координацию для защиты Потомака, водоснабжения столичного региона и наших ценных национальных ресурсов в столице нашей страны».