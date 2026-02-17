Силы ПВО сбили 151 украинский беспилотник над регионами России

Наибольшее число воздушных целей было поражено над акваторией Черного моря. Еще 38 БПЛА российские военные сбили в небе над Крымом, 29 – над акваторией Азовского моря и 18 – в Краснодарском крае. В Калужской области было нейтрализовано 11 БПЛА, в Брянской – четыре, в Курской – один.