Силы ПВО сбили 151 украинский беспилотник над регионами России

Ведомости

За ночь дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 151 украинский беспилотник самолетного типа над российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Наибольшее число воздушных целей было поражено над акваторией Черного моря. Еще 38 БПЛА российские военные сбили в небе над Крымом, 29 – над акваторией Азовского моря и 18 – в Краснодарском крае. В Калужской области было нейтрализовано 11 БПЛА, в Брянской – четыре, в Курской – один.

Вечером 16 февраля и ночью 17 февраля Росавиация вводила ограничения на работу аэропортов Краснодара («Пашковский»), Геленджика, Сочи, Тамбова («Донское»), Пензы, Ульяновска («Баратаевка»), Казани, Нижнекамска («Бегишево»), Пензы, Ижевска. Ранним утром ограничения в Ульяновске, Тамбове и Казани были отменены, но введены в аэропортах Уфы, Перми, Екатеринбурга. В Екатеринбурге на момент публикации мера снята.

Оперштаб Краснодарского края сообщал, что в результате падения обломков беспилотника в поселке Ильском Северского района Краснодарского края пострадали два человека. Они госпитализированы. Также повреждены четыре частных дома, два из них загорелись.

