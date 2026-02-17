Трамп может приехать на финал хоккейного турнира Олимпиады в Милане

XXV зимние Олимпийские игры проходят с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Церемония закрытия состоится на арене в Вероне – одном из крупнейших римских амфитеатров Италии, построенном в 30 г. н. э. В древности здесь проводились гладиаторские бои, сейчас площадка рассчитана на 12 000 зрителей.