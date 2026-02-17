Трамп может приехать на финал хоккейного турнира Олимпиады в Милане
Президент США Дональд Трамп может посетить зимние Олимпийские игры в Италии в случае выхода сборной США в финал хоккейного турнира. Об этом сообщила газета Corriere della Sera.
Известно, что после завершения группового этапа американская команда вышла в четвертьфинал, где 18 февраля сыграет с победителем матча между сборными Швеции и Латвии.
По данным издания, итальянские власти уже начали подготовку мер безопасности. Префектура и полиция планируют использовать схемы, отработанные во время недавнего визита в страну вице-президента США Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио. Также рассматривается возможность посещения Трампом церемонии закрытия Олимпиады в Вероне.
XXV зимние Олимпийские игры проходят с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Церемония закрытия состоится на арене в Вероне – одном из крупнейших римских амфитеатров Италии, построенном в 30 г. н. э. В древности здесь проводились гладиаторские бои, сейчас площадка рассчитана на 12 000 зрителей.