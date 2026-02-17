Умер соратник Мартина Лютера Кинга – младшего Джесси Джексон
Американский правозащитник Джесси Джексон умер на 85-м году жизни, пишет New York Times со ссылкой на его родственников. В заявлении семьи говорится, что он «мирно скончался во вторник утром».
Джексон оставался ключевой фигурой для движения за гражданские права в США на протяжении десятилетий. Он начал свою активистскую деятельность как соратник лидера движения за права афроамериканцев Мартина Лютера Кинга-младшего. В момент убийства Кинга в 1968 г. был рядом с ним.
Правозащитник дважды баллотировался на пост президента США (в 1984 и 1988 гг.) и стал первым афроамериканцем, у которого были высокие рейтинги и реальные шансы возглавить страну.
«Благодаря силе своего языка, своей сверхъестественной энергии и амбициям, он стал моральной и политической силой в эпоху расовой неопределенности, когда законы Джима Кроу еще оставались ярким воспоминанием, а политическая власть чернокожих была скорее мечтой, чем реальностью», – отмечает NYT.
В 1971 г. создал организацию PUSH (People United to Serve Humanity) для защиты прав меньшинств и бедных слоев населения и оставался ее главой более полувека, покинув пост только в 2023 г. из-за ухудшающегося состояния здоровья. В последние месяцы Джексон находился под наблюдением врачей из-за редкого нейродегенеративного заболевания – прогрессирующего надъядерного паралича, в 2017 г. ему также диагностировали болезнь Паркинсона.