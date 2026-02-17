Умер соратник Мартина Лютера Кинга – младшего Джесси Джексон

В 1971 г. создал организацию PUSH (People United to Serve Humanity) для защиты прав меньшинств и бедных слоев населения и оставался ее главой более полувека, покинув пост только в 2023 г. из-за ухудшающегося состояния здоровья. В последние месяцы Джексон находился под наблюдением врачей из-за редкого нейродегенеративного заболевания – прогрессирующего надъядерного паралича, в 2017 г. ему также диагностировали болезнь Паркинсона.