Из-за сильных ливней во Франции оказались затопленными целые деревни
Более 100 000 га земли на юго-западе Франции оказались затопленными из-за наводнений, спровоцированных ливневыми дождями, передает телеканал France Info.
«Мы наблюдаем наводнения уже 31 день подряд. Такого мы никогда раньше не видели», – заявила министр экологических преобразований Моник Барбю, посетившая Жиронду.
Крупные штормы, прибывающие из Бретани, должны обрушиться на Францию 18 и 19 февраля, спровоцировав новые наводнения, пишет Le Monde. Национальная служба мониторинга и предупреждения наводнений Vigicrues сообщила, что 70 французских департаментов находятся в состоянии повышенной готовности. Три департамента были отнесены к наивысшему, красному, уровню опасности, еще 15 – к оранжевому.
В западной части департамента Мэн-э-Луар, как и в Жиронде и Лот-э-Гаронне на юго-западе, объявлен максимальный уровень опасности. В Анже, городе в долине Луары, ожидается новое «сильное наводнение» из-за разлива реки Мэн. Уровень воды в реке Гаронна, вышедшей из берегов между городами Ажен и Бордо, 17 февраля вновь стал расти после «временного» затишья. Из-за непогоды эвакуированы около 2000 жителей.