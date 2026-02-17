Из-за сильных ливней во Франции оказались затопленными целые деревни

В западной части департамента Мэн-э-Луар, как и в Жиронде и Лот-э-Гаронне на юго-западе, объявлен максимальный уровень опасности. В Анже, городе в долине Луары, ожидается новое «сильное наводнение» из-за разлива реки Мэн. Уровень воды в реке Гаронна, вышедшей из берегов между городами Ажен и Бордо, 17 февраля вновь стал расти после «временного» затишья. Из-за непогоды эвакуированы около 2000 жителей.