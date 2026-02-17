При взрыве церкви в Нью-Йорке пострадали 18 человек
В штате Нью-Йорк произошел взрыв в церкви Abundant Life Fellowship Church. По меньшей мере пять человек пострадали, еще 13 нуждаются в медицинской помощи. Об этом сообщает Times Now World (TNW) со ссылкой на данные службы по чрезвычайным ситуациям города Бунвилл.
Сейчас на место происшествия направили пожарно-спасательные подразделения.
Кроме того, для помощи в транспортировке тяжело раненных в региональные больницы было запрошено два медицинских вертолета.