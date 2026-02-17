Газета
Главная / Политика /

Криворучко: отключение Starlink не повлияло на управление войсками

Ведомости

Замминистра обороны Алексей Криворучко сообщил, что отключение терминалов Starlink не сказалось на системе управления российскими войсками в зоне спецоперации. Об этом он заявил в эфире программы «60 минут».

По словам Криворучко, установленные системы связи и управления продолжают обеспечивать стабильный обмен информацией по защищенным каналам.

Замминистра отметил, что терминалы Starlink были отключены уже две недели назад, но это не повлияло на активность и результативность беспилотных систем. Это подтверждается данными объективного контроля уничтожения техники вооруженных сил Украины (ВСУ), заключил он.

Starlink – глобальная система спутниковой связи, разработанная компанией SpaceX бизнесмена Илона Маска. Цель – обеспечить высокоскоростной широкополосный интернет из любой точки мира, особенно в отдаленных и труднодоступных регионах, где традиционные методы подключения недоступны или неэффективны.

