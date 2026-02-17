Российская делегация покинула место переговоров в Женеве
Российская делегация покинула отель InterContinental Geneva в центре Женевы, где завершился первый день трехсторонних переговоров с участием представителей России, США и Украины. Об этом сообщают «РИА Новости».
Кортеж из нескольких автомобилей выехал с территории гостиницы, где 17–18 февраля проходит новый раунд консультаций. Машины сопровождала дипломатическая полиция Женевы.
«РИА Новости» сообщают, что украинская делегация также покинула отель.
Первый день переговоров трех делегаций в Женеве завершился. Участники договорились продолжать контакты 18 февраля. Источник ТАСС сообщал, что переговоры были очень напряженными.
Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. Кроме Мединского в нее входят замминистра иностранных дел Михаил Галузин, руководитель Главного управления Генштаба Вооруженных сил Игорь Костюков и другие официальные лица.