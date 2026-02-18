Силы ПВО сбили 43 украинских беспилотников над регионами России

Больше всего БПЛА – 21 единица – было ликвидировано в Брянской области. По шесть воздушных целей российские военные поразили в Белгородской области и Крыму. Пять БПЛА было нейтрализовано в Курской области, по два – в Ростовской области и в Чувашской республике. Один беспилотник был ликвидирован над Черным морем.