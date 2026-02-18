Силы ПВО сбили 43 украинских беспилотников над регионами России
Силы ПВО перехватили и уничтожили 43 украинских беспилотника самолетного типа над регионами России. Атаки были отражены с 23:00 мск 17 февраля до 7:00 мск 18 февраля, сообщает Минобороны РФ.
Больше всего БПЛА – 21 единица – было ликвидировано в Брянской области. По шесть воздушных целей российские военные поразили в Белгородской области и Крыму. Пять БПЛА было нейтрализовано в Курской области, по два – в Ростовской области и в Чувашской республике. Один беспилотник был ликвидирован над Черным морем.
Вечером 17 февраля, ночью и ранним утром 18 февраля ограничения также вводились в аэропортах Волгограда, Саратова («Гагарин»), Чебоксар, Казани и Калуге («Грабцево»). Мера продолжает действовать в Чебоксарах.