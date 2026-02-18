Залужный обвинил Зеленского в провале контрнаступления в 2023 году
План украинского контрнаступления 2023 г., разработанный экс-главнокомандующим вооруженных сил Украины (ВСУ), а ныне послом в Великобритании Валерием Залужным при помощи партнеров по НАТО, провалился, потому что президент Украины Владимир Зеленский и другие официальные лица не выделили необходимых ресурсов. Об этом сам Залужный заявил Associated Press.
По словам Залужного, изначально план заключался в концентрации достаточного количества сил в «едином кулаке» для установки контроля над Запорожской областью и продвижения на юг к Азовскому морю. Это «перерезало бы коридор земли, который российская армия использовала для снабжения Крыма». Бывший украинский главком объяснил, что для успеха требовалось крупномасштабное, концентрированное наращивание сил и тактическая неожиданность. Но вместо этого силы были рассредоточены по обширной территории, что снизило их ударную мощь.
По данным агентства, контрнаступление Киева 2023 г. «вызвало широкую критику со стороны военных экспертов за чрезмерную амбициозность и запоздалость, что дало российским войскам время укрепить позиции».
С начала июня 2023 г. ВСУ вели контрнаступление на всех направлениях. Российские власти неоднократно сообщали о провале планов противника. В конце декабря 2023 г. министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о срыве контрнаступления украинских войск. В феврале 2024 г. он уточнил, что в ходе контрнаступления в 2023 г. ВСУ потеряли свыше 166 000 военнослужащих, более 800 танков, почти 2400 боевых бронированных машин. Шойгу говорил, что противник не смог дойти даже до первой линии обороны российской армии.
В ноябре 2023 г. Залужный в интервью журналу The Economist назвал ситуацию на передовой патовой. 8 февраля Зеленский отправил Залужного в отставку, а новым главкомом ВСУ стал генерал-полковник Александр Сырский.