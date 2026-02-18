Залужный обвинил Зеленского в провале контрнаступления в 2023 году

С начала июня 2023 г. ВСУ вели контрнаступление на всех направлениях. Российские власти неоднократно сообщали о провале планов противника. В конце декабря 2023 г. министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о срыве контрнаступления украинских войск. В феврале 2024 г. он уточнил, что в ходе контрнаступления в 2023 г. ВСУ потеряли свыше 166 000 военнослужащих, более 800 танков, почти 2400 боевых бронированных машин. Шойгу говорил, что противник не смог дойти даже до первой линии обороны российской армии.