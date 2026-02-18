Один человек погиб в результате стрельбы в Армении

По информации издания Shamshyan, стрельба произошла на улице Абеляна, дом 9. На месте были обнаружены гильзы от автомата и пистолета, нож, а также автомобиль Lexus с пулевыми повреждениями. На место происшествия прибыли министр и заместитель министра внутренних дел Армении, сотрудники местного отдела полиции и уголовного отдела МВД, а также следователи.