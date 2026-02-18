Газета
Политика

Один человек погиб в результате стрельбы в Армении

Ведомости

В результате стрельбы в районе Еревана Ачапняк погиб человек, шестеро пострадали. Состояние трех из них оценивается как крайне тяжелое, еще трех – как тяжелое. Об этом сообщил минздрав Армении в соцсети Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

По информации издания Shamshyan, стрельба произошла на улице Абеляна, дом 9. На месте были обнаружены гильзы от автомата и пистолета, нож, а также автомобиль Lexus с пулевыми повреждениями. На место происшествия прибыли министр и заместитель министра внутренних дел Армении, сотрудники местного отдела полиции и уголовного отдела МВД, а также следователи.

Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело по нескольким статьям, включая покушение на убийство и незаконное хранение, ношение и использование оружия. В МВД заявили, что проводятся оперативно-розыскные мероприятия, в рамках которых следователи устанавливают владельца автомобиля, оставленного на месте происшествия.

