Трамп обратится к конгрессу с ежегодным посланием 24 февраля

Соответствующая традиция началась в США с первого президента страны Джорджа Вашингтона. Он произнес речь 8 января 1790 г. в Нью-Йорке. Третий американский лидер Томас Джефферсон сделал обращение уже в 1801 г., но направил его законодателям в форме письма. Таким же образом главы государства поступали до 1913 г. Затем Вудро Вильсон вернул традицию, речь называлась «Ежегодное обращение президента к конгрессу». Президент Франклин Рузвельт ввел название «О положении страны».