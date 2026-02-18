Трамп обратится к конгрессу с ежегодным посланием 24 февраля
Президент США Дональд Трамп выступит перед сенатом и палатой представителей конгресса США 24 февраля с посланием «О положении страны». Об этом сообщил Белый дом.
Речь американского лидера будет посвящена повестке администрации Вашингтона, а также итогам ее работы за год. Обращение, которое анонсировал Белый дом, проходит ежегодно. Глава государства в его рамках должен оценить ситуацию в стране и назвать приоритетные направления, а также инициативы своей администрации.
Соответствующая традиция началась в США с первого президента страны Джорджа Вашингтона. Он произнес речь 8 января 1790 г. в Нью-Йорке. Третий американский лидер Томас Джефферсон сделал обращение уже в 1801 г., но направил его законодателям в форме письма. Таким же образом главы государства поступали до 1913 г. Затем Вудро Вильсон вернул традицию, речь называлась «Ежегодное обращение президента к конгрессу». Президент Франклин Рузвельт ввел название «О положении страны».