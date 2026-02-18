Такера Карлсона задержали в ИзраилеЗадержание журналиста произошло после интервью с послом США Майком Хакаби
Американского журналиста Такера Карлсона задержали в Израиле. Об этом Карлсон сообщил британскому изданию Daily Mail.
«Мужчины, представившиеся сотрудниками службы безопасности аэропорта, забрали наши паспорта, отвели нашего исполнительного продюсера в отдельную комнату», – сказал он.
От Карлсона и его команды потребовали объяснить, о чем они говорили с послом США Майком Хакаби. Их встреча произошла после онлайн-спора об отношении к христианам в еврейском государстве.
Сейчас журналиста отпустили, он покинул страну.
Daily Mail отметило, что Карлсон прежде критиковал действия Израиля в секторе Газа. Журналист рассказал, что в ходе своего визита столкнулся с враждебным отношением в этой стране.
В августе 2025 г. журналист провел интервью с монахиней Русской православной церкви Агапией Стефанопулос, которая заявила о тяжелом положении палестинских христиан на Западном берегу. В феврале этого года Карлсон раскритиковал посла Хакаби за необеспечение должной защиты христиан в еврейском государстве. Дипломат в ответ пригласил журналиста посетить Израиль.