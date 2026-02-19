Силы ПВО сбили 113 украинских беспилотников над российскими регионами

Наибольшее число сбитых беспилотников – 50 единиц – пришлось на Брянскую область. Еще 35 БПЛА было ликвидировано в Смоленской области, 12 – в Тверской и 10 – в Новгородской. Четыре воздушных цели силы ПВО поразили в Ленинградской области и две – в Калужской.