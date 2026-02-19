Силы ПВО сбили 113 украинских беспилотников над российскими регионами
Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 113 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) за ночь над регионами России. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Наибольшее число сбитых беспилотников – 50 единиц – пришлось на Брянскую область. Еще 35 БПЛА было ликвидировано в Смоленской области, 12 – в Тверской и 10 – в Новгородской. Четыре воздушных цели силы ПВО поразили в Ленинградской области и две – в Калужской.
Ночью действовали ограничения в аэропортах Калуги («Грабцево»), Ярославля («Туношна»), Пскова.
По данным российского оборонного ведомства, с 14:00 до 20:00 мск 18 февраля силы ПВО перехватили и уничтожили 120 украинских беспилотников самолетного типа. Из них 81 БПЛА был сбит в Брянской области, 22 – в Смоленской.