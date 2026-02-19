Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

МИД заявил о серьезных вызовах из-за того, что страны СНГ сдали суверенитет

Анна Бойцова

Россия столкнулась с серьезными вызовами из-за того, что некоторые страны СНГ отказались от своего суверенитета, заявил заместитель главы МИДа Михаил Галузин на площадке Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«В результате сдачи некоторыми известными странами своего суверенитета у нас с этих направлений возникает прямое военно-политическое, экономическое, психологическое, какое угодно другое – санкционное, юридическое и какое угодно другое давление», – пояснил дипломат. Москва принимает меры, чтобы купировать эти угрозы, добавил он.

Галузин также подчеркнул, что российская сторона уважает суверенитет бывших республик Советского Союза, которые после его распада стали независимыми государствами, а их внешняя политика ориентирована теперь на их национальные интересы. «Мы подходим к странам соседям именно с этой точки зрения», – сказал Галузин.

В то же время Россия настроена на «тесное и поступательное сближение» со странами СНГ и видит необходимость партнерства с ними, в том числе в вопросах безопасности.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь