МИД заявил о серьезных вызовах из-за того, что страны СНГ сдали суверенитет
Россия столкнулась с серьезными вызовами из-за того, что некоторые страны СНГ отказались от своего суверенитета, заявил заместитель главы МИДа Михаил Галузин на площадке Международного дискуссионного клуба «Валдай».
«В результате сдачи некоторыми известными странами своего суверенитета у нас с этих направлений возникает прямое военно-политическое, экономическое, психологическое, какое угодно другое – санкционное, юридическое и какое угодно другое давление», – пояснил дипломат. Москва принимает меры, чтобы купировать эти угрозы, добавил он.
Галузин также подчеркнул, что российская сторона уважает суверенитет бывших республик Советского Союза, которые после его распада стали независимыми государствами, а их внешняя политика ориентирована теперь на их национальные интересы. «Мы подходим к странам соседям именно с этой точки зрения», – сказал Галузин.
В то же время Россия настроена на «тесное и поступательное сближение» со странами СНГ и видит необходимость партнерства с ними, в том числе в вопросах безопасности.