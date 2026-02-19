МИД заявил о серьезных вызовах из-за того, что страны СНГ сдали суверенитет

Галузин также подчеркнул, что российская сторона уважает суверенитет бывших республик Советского Союза, которые после его распада стали независимыми государствами, а их внешняя политика ориентирована теперь на их национальные интересы. «Мы подходим к странам соседям именно с этой точки зрения», – сказал Галузин.