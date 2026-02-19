В Кремле ответили на заявления Киева против паралимпийцев из России
Спорт не должен становиться жертвой политики и должен быть от нее свободен, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал заявления украинских чиновников, которые сообщили, что не будут принимать участия в мероприятиях на Паралимпиаде в Италии из-за присутствия там российских и белорусских спортсменов под своими флагами.
«Мы считаем, что все спортсмены – и олимпийцы, и паралимпийцы – должны быть вправе свободно выступать на международных соревнованиях, тем более на Олимпиаде и Паралимпиаде под флагами своих стран», – сказал Песков.
17 февраля президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков сообщил, что шесть российских спортсменов получили двусторонние приглашения на Паралимпийские игры 2026 г. в Италии. Они впервые с 2014 г. смогут выступить на Паралимпиаде под национальным флагом и с гимном.
Паралимпиада-2026 пройдет в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 15 марта, будет разыграно 79 комплектов медалей в шести видах спорта.