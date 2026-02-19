В Кремле ответили на заявления Киева против паралимпийцев из России

Спорт не должен становиться жертвой политики и должен быть от нее свободен, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал заявления украинских чиновников, которые сообщили, что не будут принимать участия в мероприятиях на Паралимпиаде в Италии из-за присутствия там российских и белорусских спортсменов под своими флагами.