Путин выступит на совещании судей по итогам 2025 года

20 февраля 2025 г. президент также участвовал в ежегодном совещании судей. Тогда он подчеркнул, что эффективность судебной власти и доверие к ней со стороны граждан напрямую зависят от профессионализма и компетентности судей. «Эту должность абсолютно обоснованно считают вершиной юридической карьеры любого специалиста, ведь далеко не каждому она по плечу», – говорил Путин.