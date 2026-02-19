Путин выступит на совещании судей по итогам 2025 года
Президент РФ Владимир Путин примет участие в ежегодном совещании судей и выступит перед представителями судебной системы. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, на встрече будут подведены итоги работы за 2025 г. и определены задачи на 2026 г.
«Сегодня президент позанимается делами судейскими, пообщается с представителями судейского корпуса. Он обратится, будет его выступление на совещании судей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов», – сказал Песков журналистам.
20 февраля 2025 г. президент также участвовал в ежегодном совещании судей. Тогда он подчеркнул, что эффективность судебной власти и доверие к ней со стороны граждан напрямую зависят от профессионализма и компетентности судей. «Эту должность абсолютно обоснованно считают вершиной юридической карьеры любого специалиста, ведь далеко не каждому она по плечу», – говорил Путин.
Президент подчеркивал важность социальной направленности правосудия. Он призвал уделять особое внимание интересам участников спецоперации и членов их семей, многодетных граждан, людей с ограниченными возможностями и других социально незащищенных категорий.