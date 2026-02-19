Путин: нехватка судей составляет около 15%

В феврале 2025 г. Путин также участвовал в ежегодном совещании судей. Тогда в ходе своего выступления он подчеркивал, что эффективность судебной власти и доверие к ней со стороны граждан напрямую зависят от компетентности и профессионализма судей. Также президент призывал служителей Фемиды уделить особое внимание интересам участников спецоперации и членов их семей, многодетных граждан и других социально незащищенных категорий.