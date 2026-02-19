Газета
Главная / Политика /

Путин: нехватка судей составляет около 15%

Ведомости

Дефицит судей в России составляет порядка 15%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодном совещании судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов, посвященном итогам работы судебной системы за 2025 г. и задачам на 2026 г.

«У нас наблюдается нехватка судей. Около 15% в федеральных судах общей юрисдикции и в арбитражных судах», – сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что вопрос о комплектовании судейского корпуса высококвалифицированными кадрами – один из ключевых в повестке.

Путин также обратил внимание на высокую нагрузку на судей. По его словам, работа в условиях постоянного цейтнота негативно отражается на качестве работы.

При этом президент отметил, что принимаются меры по оптимизации нагрузки. По его данным, в прошлом году впервые было зафиксировано сокращение количества рассмотренных дел первой инстанции почти на 20%, причем практически для всех категорий дел.

В феврале 2025 г. Путин также участвовал в ежегодном совещании судей. Тогда в ходе своего выступления он подчеркивал, что эффективность судебной власти и доверие к ней со стороны граждан напрямую зависят от компетентности и профессионализма судей. Также президент призывал служителей Фемиды уделить особое внимание интересам участников спецоперации и членов их семей, многодетных граждан и других социально незащищенных категорий.

