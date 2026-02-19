Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Путин заявил, что вор должен сидеть в тюрьме, но есть нюансы

Ведомости

Вор должен сидеть в тюрьме, но арест в небольших правонарушениях не всегда обоснован, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании судей.

Президент попросил держать вопрос об обоснованности применения мер пресечения в виде заключения под стражу по экономическим или предпринимательским делам на контроле, процитировав фразу из фильма «Места встречи изменить нельзя».

«За какие-то небольшие правонарушения сразу запирать человека за решетку – не всегда это обосновано», – подчеркнул президент. По его словам, самое главное, чтобы наказание было неизбежным, а в каком виде – это вопрос судей.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте