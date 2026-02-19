Путин заявил, что вор должен сидеть в тюрьме, но есть нюансы
Вор должен сидеть в тюрьме, но арест в небольших правонарушениях не всегда обоснован, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании судей.
Президент попросил держать вопрос об обоснованности применения мер пресечения в виде заключения под стражу по экономическим или предпринимательским делам на контроле, процитировав фразу из фильма «Места встречи изменить нельзя».
«За какие-то небольшие правонарушения сразу запирать человека за решетку – не всегда это обосновано», – подчеркнул президент. По его словам, самое главное, чтобы наказание было неизбежным, а в каком виде – это вопрос судей.