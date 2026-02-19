Три человека погибли в Чили при взрыве грузовика с жидким газом

В результате детонации огнем были охвачены еще семь легковых автомобилей, двигавшихся по автомагистрали в момент аварии. Пламя также повредило другой грузовик на встречной полосе, стоянку с автомобилями, поезд и купол соседнего предприятия. При этом пока не установлено, находились ли погибшие в грузовике или в других автомобилях, оказавшихся в зоне поражения.