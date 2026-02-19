Три человека погибли в Чили при взрыве грузовика с жидким газом
В столице Чили Сантьяго взорвался грузовик с жидким газом, в результате чего погибли три человека, 10 пострадали. Об этом сообщила радиостанция BioBio.
По данным полиции, водитель грузовика со сжиженным газом потерял управление, врезался в ограждение и перевернулся. После этого произошел взрыв перевозимого топлива.
В результате детонации огнем были охвачены еще семь легковых автомобилей, двигавшихся по автомагистрали в момент аварии. Пламя также повредило другой грузовик на встречной полосе, стоянку с автомобилями, поезд и купол соседнего предприятия. При этом пока не установлено, находились ли погибшие в грузовике или в других автомобилях, оказавшихся в зоне поражения.
К ликвидации последствий привлечены 25 пожарных подразделений. Огонь удалось локализовать в пределах зоны аварии.
Президентский делегат столичного региона Гонсало Дуран сообщил, что среди десяти пострадавших есть люди в тяжелом состоянии. По данным властей, большинство раненых – автомобилисты. Губернатор Сантьяго Клаудио Оррего уточнил, что пятеро пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии, еще пятеро получили травмы средней тяжести. Власти не исключают, что число жертв может увеличиться.