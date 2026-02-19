Кремль приветствует допуск паралимпийцев к соревнованиям
Россия приветствует решение о допуске российских паралимпийцев к международным соревнованиям и считает, что спорт должен быть вне политики. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту «России 1» Павлу Зарубину.
«Мы приветствуем такое решение о допуске наших паралимпийцев. Им предоставлена возможность с нашим флагом выступать на соревнованиях», – отметил он.
Песков добавил, что у сторонников «отмены» России в спорте могут возникать «фантомные боли» и требования по ограничению участия российских спортсменов. «Главное, чтобы паралимпийский комитет выдержал это давление, и тем самым защитил основы паралимпизма», – подчеркнул представитель Кремля.
По его словам, Международному олимпийскому и паралимпийскому комитетам необходимо определиться, являются ли соревнования состязанием спортсменов и идеалов олимпизма или политическое соревнование стран. «Если второе, тогда да, тогда это совсем другой коленкор, как говорится», – заключил он.
Так Песков прокомментировал предложение вице-премьера Италии Антонио Таяни запретить выдачу виз сопровождающим российских паралимпийцев.
17 февраля президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков сообщал, что шесть российских спортсменов получили двусторонние приглашения на Паралимпийские игры 2026 г., которые проходят в Италии. Впервые с 2014 г. они смогут выступить под национальным флагом и с гимном.