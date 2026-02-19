Кремль приветствует допуск паралимпийцев к соревнованиям

По его словам, Международному олимпийскому и паралимпийскому комитетам необходимо определиться, являются ли соревнования состязанием спортсменов и идеалов олимпизма или политическое соревнование стран. «Если второе, тогда да, тогда это совсем другой коленкор, как говорится», – заключил он.