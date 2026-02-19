Медведев: в противостоянии Зеленского и Залужного победят США
Противостояние президента Украины Владимира Зеленского и посла Украины в Великобритании и бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного закончится победой США. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью Сергею Стиллавину.
«Я думаю, что верх одержат Соединенные Штаты Америки», – сказал Медведев.
18 февраля Залужный заявил в интервью Associated Press, что разработанный им вместе с партнерами из НАТО план контрнаступления 2023 г. провалился по вине Зеленского. По его словам, стратегия предусматривала концентрацию сил для установления контроля над Запорожской областью и продвижения к Азовскому морю с целью «перерезать» сухопутный коридор снабжения Крыма. Однако силы были рассредоточены по широкой линии фронта, что, как утверждает бывший главком, снизило их ударную мощь и повлияло на итог операции.
Кроме того, Залужный сообщил, что в 2022 г. пригрозил ввести войска в Киев после проведения обыска в его офисе сотрудниками СБУ.