Трамп продлил санкции против России
Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о продлении на год действия ряда ограничительных мер в отношении России, введенных в связи с ситуацией на Украине и воссоединением Крыма с РФ. Соответствующее уведомление было направлено в Федеральный реестр. Продление затрагивает санкции, принятые администрацией Джо Байдена в феврале 2022 г., а также указы, подписанные самим Трампом в сентябре 2018 г. и администрацией Барака Обамы в марте и декабре 2014 г.
В документе подчеркивается, что все эти ограничительные меры должны оставаться в силе после 6 марта 2026 г. Американский лидер обосновал свое решение тем, что действия и политика, послужившие причиной для введения санкций, продолжают угрожать национальной безопасности и внешнеполитическим интересам Соединенных Штатов.
Первые санкции США ввели в марте 2014 г., с тех пор они неоднократно ужесточались и расширялись. После начала спецоперации РФ на Украине рестрикции были значительно ужесточены.