Политика

Силы ПВО уничтожили 48 беспилотников за три часа

Ведомости

В период с 20:00 до 23:00 мск дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 48 беспилотников самолетного типа над регионами России, сообщило Минобороны РФ в Max.

По 16 единиц силы противовоздушной обороны сбили над Краснодарским краем и Крымом. Над акваториями Азовского и Черного морей перехватили семь и шесть дронов соответственно.

Два БПЛА ликвидировали над Белгородской областью, еще один – над Адыгеей.

Росавиация ввела ограничения в работу аэропортов Сочи, Краснодара, Геленджика и Волгограда. Такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

