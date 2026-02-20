Силы ПВО уничтожили 48 беспилотников за три часа
В период с 20:00 до 23:00 мск дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 48 беспилотников самолетного типа над регионами России, сообщило Минобороны РФ в Max.
По 16 единиц силы противовоздушной обороны сбили над Краснодарским краем и Крымом. Над акваториями Азовского и Черного морей перехватили семь и шесть дронов соответственно.
Два БПЛА ликвидировали над Белгородской областью, еще один – над Адыгеей.
Росавиация ввела ограничения в работу аэропортов Сочи, Краснодара, Геленджика и Волгограда. Такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.