Главная / Политика /

Силы ПВО сбили 149 украинских беспилотников над регионами России

Ведомости

За ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 149 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России. Атаки были отражены с 23:00 мск 19 февраля до 7:00 мск 20 февраля, сообщает Минобороны.

Больше всего БПЛА уничтожено в Брянской области – 57 единиц. Еще 28 воздушных целей были поражены над акваторией Черного моря и 24 – над Азовским морем. В Крыму российские военные сбили 20 БПЛА, в Краснодарском крае – 17. Два беспилотника были ликвидированы в Ростовской области и один – в Белгородской.

Новость дополняется

