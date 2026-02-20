Силы ПВО сбили 149 украинских беспилотников над регионами России

Больше всего БПЛА уничтожено в Брянской области – 57 единиц. Еще 28 воздушных целей были поражены над акваторией Черного моря и 24 – над Азовским морем. В Крыму российские военные сбили 20 БПЛА, в Краснодарском крае – 17. Два беспилотника были ликвидированы в Ростовской области и один – в Белгородской.