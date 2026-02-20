Мелони: Россия и Украина далеки от решения территориального вопроса

17–18 февраля в Женеве прошли трехсторонние переговоры России, США и Украины. Помощник президента РФ и глава российской делегации Владимир Мединский говорил, что диалог был тяжелым, но деловым. С подобными оценками выступила и украинская сторона. Мединский заявлял, что контакты возобновятся в ближайшее время.