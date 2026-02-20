Мелони: Россия и Украина далеки от решения территориального вопроса
Москва и Киев очень далеки от решения главного вопроса, касающегося территорий. Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони Sky TG24 .
«Существует множество проблем, которые на бумаге решены, за исключением того, что мы очень далеки от решения проблемы… главный из них территория», – сказала Мелони.
17–18 февраля в Женеве прошли трехсторонние переговоры России, США и Украины. Помощник президента РФ и глава российской делегации Владимир Мединский говорил, что диалог был тяжелым, но деловым. С подобными оценками выступила и украинская сторона. Мединский заявлял, что контакты возобновятся в ближайшее время.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что преждевременно высказывать какие-либо оценки прошедших переговоров. По его словам, члены российской делегации напрямую докладывают президенту РФ Владимиру Путину о ходе процесса.