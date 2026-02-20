В Россию залетел американский лайнер

В Россию залетел американский лайнерСамолет США влетел в РФ через Мурманскую область
Один из американских самолетов вошел в воздушное пространство России через Мурманскую область, при этом сервис Flightradar не раскрывает его бортовой номер и принадлежность. Об этом пишет ТАСС.
Лайнер Boeing 787-8 Dreamliner стартовал с авиабазы Эндрюс вблизи Вашингтона, пролетел над Гренландией, Норвегией и Финляндией, а затем, оказавшись над территорией РФ, взял курс на юг в направлении российско-казахстанской границы.
На 09:10 мск борт уже находился в небе Казахстана.