Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

В Россию залетел американский лайнер

Самолет США влетел в РФ через Мурманскую область
Ведомости

Один из американских самолетов вошел в воздушное пространство России через Мурманскую область, при этом сервис Flightradar не раскрывает его бортовой номер и принадлежность. Об этом пишет ТАСС.

Лайнер Boeing 787-8 Dreamliner стартовал с авиабазы Эндрюс вблизи Вашингтона, пролетел над Гренландией, Норвегией и Финляндией, а затем, оказавшись над территорией РФ, взял курс на юг в направлении российско-казахстанской границы.

На 09:10 мск борт уже находился в небе Казахстана.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте