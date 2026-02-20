Дмитриев пошутил, что принадлежность Обамы к инопланетянам многое бы объяснила
Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев пошутил, что экс-президент США Барак Обама, а также лидеры стран Евросоюза и Великобритании могут быть инопланетянами, и это бы объяснило ведение их политики.
«Как и предсказывали. Инопланетяне в грандиозном финале сезона. Возможно, Обама – один из них, наряду с лидерами ЕС и Великобритании – это объясняло бы их попытки подорвать западную цивилизацию изнутри», – написал Дмитриев в соцсети Х.
19 февраля президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social объявил о планах опубликовать документы, касающиеся инопланетян и НЛО. Он подчеркнул, что, учитывая большой интерес общественности, поручит министру обороны Питу Хегсету и другим соответствующим министерствам и агентствам начать сбор и обнародование правительственных материалов, связанных с внеземной жизнью, неопознанными аномалиями и неопознанными летающими объектами (НЛО), а также любой другой информацией по этой теме.
Президент ранее отметил, что Обама обнародовал засекреченные данные, заявив о существовании инопланетян. При этом Трамп не подтвердил достоверность этих утверждений. Сам Обама говорил, что его слова – не более чем предположение, учитывая масштабы вселенной.