Дмитриев пошутил, что принадлежность Обамы к инопланетянам многое бы объяснила

19 февраля президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social объявил о планах опубликовать документы, касающиеся инопланетян и НЛО. Он подчеркнул, что, учитывая большой интерес общественности, поручит министру обороны Питу Хегсету и другим соответствующим министерствам и агентствам начать сбор и обнародование правительственных материалов, связанных с внеземной жизнью, неопознанными аномалиями и неопознанными летающими объектами (НЛО), а также любой другой информацией по этой теме.