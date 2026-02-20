Путин назначил посла в Египте Борисенко замглавы МИД

Борисенко родился в 1968 г. в Краснодаре, в 1990 г. окончил МГИМО. Работал в посольстве СССР и России в Швейцарии, постоянном представительстве при ОБСЕ в Вене, Генеральном секретариате МИД. В 2003–2011 гг. работал в посольстве США. В 2014–2020 гг. был директором департамента Северной Америки. В 2018 г. ему был присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла.