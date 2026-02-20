Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин назначил посла в Египте Борисенко замглавы МИД

Ведомости

Президент России Владимир Путин назначил на должность заместителя главы Министерства иностранных дел РФ Георгия Борисенко. Соответствующий указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

Другим указом Путин освободил Борисенко от должности посла России в Египте и полномочного представителя РФ при Лиге арабских государств (ЛАГ).

Борисенко родился в 1968 г. в Краснодаре, в 1990 г. окончил МГИМО. Работал в посольстве СССР и России в Швейцарии, постоянном представительстве при ОБСЕ в Вене, Генеральном секретариате МИД. В 2003–2011 гг. работал в посольстве США. В 2014–2020 гг. был директором департамента Северной Америки. В 2018 г. ему был присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла.

Послом в Египте и полномочным представителем России в ЛАГ работал с апреля 2020 г.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте