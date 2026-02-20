Путин назначил посла в Египте Борисенко замглавы МИД
Президент России Владимир Путин назначил на должность заместителя главы Министерства иностранных дел РФ Георгия Борисенко. Соответствующий указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.
Другим указом Путин освободил Борисенко от должности посла России в Египте и полномочного представителя РФ при Лиге арабских государств (ЛАГ).
Борисенко родился в 1968 г. в Краснодаре, в 1990 г. окончил МГИМО. Работал в посольстве СССР и России в Швейцарии, постоянном представительстве при ОБСЕ в Вене, Генеральном секретариате МИД. В 2003–2011 гг. работал в посольстве США. В 2014–2020 гг. был директором департамента Северной Америки. В 2018 г. ему был присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла.
Послом в Египте и полномочным представителем России в ЛАГ работал с апреля 2020 г.