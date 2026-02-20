NORAD утверждает, что отследило пять российских военных самолетов у Аляски

Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (North American Aerospace Defense Command, NORAD) заявило, что якобы отследило полет пяти российских военных самолетов у Аляски 19 февраля. Об этом говорится на сайте ведомства. Такая активность России не рассматривается как угроза.