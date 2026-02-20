Газета
Главная / Политика /

NORAD утверждает, что отследило пять российских военных самолетов у Аляски

Ведомости

Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (North American Aerospace Defense Command, NORAD) заявило, что якобы отследило полет пяти российских военных самолетов у Аляски 19 февраля. Об этом говорится на сайте ведомства. Такая активность России не рассматривается как угроза.

NORAD поднял в воздух два истребителя F-16, два F-35, один E-3 и четыре KC-135 для перехвата и сопровождения самолетов.

Российские самолеты, говорится в заявлении NORAD, не вторгались в воздушное пространство США или Канады.

Опознавательная зона ПВО начинается там, где заканчивается суверенное воздушное пространство, говорится в заявлении. Участок требует отслеживания всех воздушных судов в интересах национальной безопасности.

