NORAD утверждает, что отследило пять российских военных самолетов у Аляски
Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (North American Aerospace Defense Command, NORAD) заявило, что якобы отследило полет пяти российских военных самолетов у Аляски 19 февраля. Об этом говорится на сайте ведомства. Такая активность России не рассматривается как угроза.
NORAD поднял в воздух два истребителя F-16, два F-35, один E-3 и четыре KC-135 для перехвата и сопровождения самолетов.
Российские самолеты, говорится в заявлении NORAD, не вторгались в воздушное пространство США или Канады.
Опознавательная зона ПВО начинается там, где заканчивается суверенное воздушное пространство, говорится в заявлении. Участок требует отслеживания всех воздушных судов в интересах национальной безопасности.