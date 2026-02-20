Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Дрон ВСУ взорвался во дворе школы в Энергодаре

Ведомости

Украинский беспилотник атаковал школу №4 в Энергодаре, где находилось около 600 детей и 100 сотрудников. По предварительным данным, никто не пострадал, сообщил глава города Максим Пухов в Telegram-канале.

Беспилотник врезался в дерево, расположенное во дворе, школы и взорвался. В результате повреждения получили фасад и остекление здания. Детей и персонал эвакуировали в безопасное место, рассказал Пухов.

Он настоятельно рекомендовал жителям города не поддаваться панике и строго соблюдать все требования безопасности.

6 февраля губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что вооруженные силы Украины вели артиллерийский обстрел Энергодара, рядом с которым расположена Запорожская АЭС.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её