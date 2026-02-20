Дрон ВСУ взорвался во дворе школы в Энергодаре
Украинский беспилотник атаковал школу №4 в Энергодаре, где находилось около 600 детей и 100 сотрудников. По предварительным данным, никто не пострадал, сообщил глава города Максим Пухов в Telegram-канале.
Беспилотник врезался в дерево, расположенное во дворе, школы и взорвался. В результате повреждения получили фасад и остекление здания. Детей и персонал эвакуировали в безопасное место, рассказал Пухов.
Он настоятельно рекомендовал жителям города не поддаваться панике и строго соблюдать все требования безопасности.
6 февраля губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что вооруженные силы Украины вели артиллерийский обстрел Энергодара, рядом с которым расположена Запорожская АЭС.